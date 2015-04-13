Начинающий фрилансер
Выполняю художественные переводы на английский язык.
Создаю базы данных в среде MS Access (преимущественно студенческие)
Выполняю другие несложные задачи, помогу избавить вас от рутинной работы!
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Портфолио
- Студенческие БД Access121 просмотр
Отзывы заказчиков
$3
9 баллов
9 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$3/час
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга