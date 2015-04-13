Streege

Светлана Стрижевская Streege

 
34 годаРоссия/Новосибирск
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Начинающий фрилансер

Выполняю художественные переводы на английский язык.

Создаю базы данных в среде MS Access (преимущественно студенческие)

Выполняю другие несложные задачи, помогу избавить вас от рутинной работы!

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Отзывы заказчиков
afle
34 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$3
9 баллов
9 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$3/час
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга