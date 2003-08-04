Street_Warrior

Привет! Я занимаюсь видеомонтажом. С удовольствием смонтирую из ваших видео и аудио, динамичный видеоролик. Любительского или рекламного для YouTube. (блоги, влоги, летсплеи, мувики, интервью, подкасты, образовательные, детский контент и т.д) Гарантирую творческий, ответственный подход к работе. Внимательно отношусь к деталям и пожеланиям заказчика! Сроки выполнения заказа зависит от сложности видеоролика и занятости монтажера, сроки выполнения обговариваю лично с заказчиком. Монтирую в программе Adobe Premiere Pro Все детали по поводу цены обговариваются лично с заказчиком. Если вас все устроит готов работать на постоянной основе.