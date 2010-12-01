Strelaamura2008

Всегда интересно заниматься любимым делом!
Преподаватель английского, немецкого языков по образованию, творческий и ответственный человек по натуре. Несколько лет работала переводчиком-администратором в брачном агентстве, где в мои обязанности входило:
- ведение деловой переписки с различными организациями данной сферы;
- выполнение устных и письменных переводов;
- ведение электронной переписки;
- перевод общения в чате он-лайн;
- проведение телефонных переговоров.
Есть желание проявить себя как добросовестного работника в сфере переводов, копирайтинга и рерайтинга.