Strelaamura2008

Всегда интересно заниматься любимым делом!

Преподаватель английского, немецкого языков по образованию, творческий и ответственный человек по натуре. Несколько лет работала переводчиком-администратором в брачном агентстве, где в мои обязанности входило:

- ведение деловой переписки с различными организациями данной сферы;

- выполнение устных и письменных переводов;

- ведение электронной переписки;

- перевод общения в чате он-лайн;

- проведение телефонных переговоров.

Есть желание проявить себя как добросовестного работника в сфере переводов, копирайтинга и рерайтинга.