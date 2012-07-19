Переводчик, экономист, преподаватель иностранных языков

Высшее образование

2004-2007, 2008-2010 МГЛУ Экономист со знанием английского и немецкого языков, специальность мировая экономика, специализация страхование внешнеэкономической деятельности. Диплом с отличием.

2007-2008 Университет им. Филиппа, Марбург, Германия. Макроэкономика.

2009-2011 МГЛУ Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык). Диплом с отличием.

2011- по н.в. МГЛУ аспирантка кафедры мировой экономики.

Опыт работы:

С 2007 года преподаю английский, немецкий и русский языки, занимаюсь письменными и устными (последовательными) переводами.

Социальные навыки и компетенции:

- Командный дух

- Способность к адаптации в международной среде

- Способность к компромиссу

- Способность быстро находить общий язык слюдьми

- Толерантность, дружелюбие

Организационные навыки и компетенции:

- Готовность брать на себя ответственность

- Способность эффективно распределять работу

- Трудолюбие

- Принципиальность

Навыки работы с компьютером:

- Уверенный пользователь программ Microsoft Office™ (Word™, Excel™, PowerPoint™)

- Уверенный пользователь Adobe Photoshop™