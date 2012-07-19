Высшее образование
2004-2007, 2008-2010 МГЛУ Экономист со знанием английского и немецкого языков, специальность мировая экономика, специализация страхование внешнеэкономической деятельности. Диплом с отличием.
2007-2008 Университет им. Филиппа, Марбург, Германия. Макроэкономика.
2009-2011 МГЛУ Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык). Диплом с отличием.
2011- по н.в. МГЛУ аспирантка кафедры мировой экономики.
Опыт работы:
С 2007 года преподаю английский, немецкий и русский языки, занимаюсь письменными и устными (последовательными) переводами.
Социальные навыки и компетенции:
- Командный дух
- Способность к адаптации в международной среде
- Способность к компромиссу
- Способность быстро находить общий язык слюдьми
- Толерантность, дружелюбие
Организационные навыки и компетенции:
- Готовность брать на себя ответственность
- Способность эффективно распределять работу
- Трудолюбие
- Принципиальность
Навыки работы с компьютером:
- Уверенный пользователь программ Microsoft Office™ (Word™, Excel™, PowerPoint™)
- Уверенный пользователь Adobe Photoshop™