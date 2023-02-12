3d визуализация интерьеров и экстерьеров + моделирование в 3Ds Маx
Меня зовут Евгения, я сертифицированный специалист Autodesk.
Занимаюсь интерьерной, экстерьерной 3д
визуализацией и моделированием.
В поиске клиентов для постоянного или разового сотрудничества.
Bлaдeю нaвыкaми paботы в:
3Ds Маx
Рhotoshoр
CorоnаRеndеr
Стоимость услуги 400р./кв.м.
В эту стоимость входит:
5–14 дней на помещение
до 4 ракурсов на помещение
от 30кв.м мною оплачиваются 3 PRO модели
Помещение меньше 10кв.м – 3500р.
Доп.ракурс – 1000р.
Гарантирую оперативность, отчетность о проделанной работе.
Предоплата 50%
Ссылка на портфолио: https://www.behance.net/ff731684
Ссылки для связи: https://wa.me/79168664685, https://t.me/StroganovaEvgenia
Я против войны в Украине!