StroganovaE

Евгения StroganovaE

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
3d визуализация интерьеров и экстерьеров + моделирование в 3Ds Маx

Меня зовут Евгения, я сертифицированный специалист Autodesk.

Занимаюсь интерьерной, экстерьерной 3д

визуализацией и моделированием.

В поиске клиентов для постоянного или разового сотрудничества.

Bлaдeю нaвыкaми paботы в:

3Ds Маx

Рhotoshoр

CorоnаRеndеr

Стоимость услуги 400р./кв.м.

В эту стоимость входит:

5–14 дней на помещение

до 4 ракурсов на помещение

от 30кв.м мною оплачиваются 3 PRO модели

Помещение меньше 10кв.м – 3500р.

Доп.ракурс – 1000р.
Гарантирую оперативность, отчетность о проделанной работе.
Предоплата 50%

Ссылка на портфолио: https://www.behance.net/ff731684

Ссылки для связи: https://wa.me/79168664685, https://t.me/StroganovaEvgenia