Strokman

Антон Strokman

 
38 летРоссия/Воронеж
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Переводчик немецкого языка

Работаю преподавателем немецкого языка на кафедре иностранных языков Воронежского гос. архитектурно-строительного университета. Закончил истфак ВГУ с немецкой подгруппой (с правом преподавания немецкого языка). 1,5 года провел в Германии на стажировке в университете им. Гумбольдтов Берлина. Перевожу для строительных фирм Воронежа, а также тексты общественно-политической направленности.

Переводы
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$5/час
от $5от 2 дней
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