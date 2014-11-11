Переводчик немецкого языка

Работаю преподавателем немецкого языка на кафедре иностранных языков Воронежского гос. архитектурно-строительного университета. Закончил истфак ВГУ с немецкой подгруппой (с правом преподавания немецкого языка). 1,5 года провел в Германии на стажировке в университете им. Гумбольдтов Берлина. Перевожу для строительных фирм Воронежа, а также тексты общественно-политической направленности.