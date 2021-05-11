Strugaleva_targe

Имею высшее образование по специальности «экономика и управлении на предприятии». Опыт работы по специальности в госкорпорациях на различных должностях 9 лет. В сфере интернет-маркетинга более 4 лет, сертифицированный таргетолог и SMM специалист. Ответственно подхожу к работе с клиентами и прекрасно понимаю стоимость каждого вложенного рубля в бюджет на продвижение, поэтому моя цель эффективно и качественно разработать и внедрить стратегию по продвижению товара/услуги в социальных сетях. Имею опыт создания и продвижения собственного интернет-магазина, поэтому отлично понимаю основные «страхи» и ожидания клиента. Хорошо разбираюсь во внутренней «кухне» бизнеса, что позволяет общаться с заказчиком на одном языке и эффективно решать поставленные задачи.
Мои профессиональные навыки:
- Анализ и сегментация целевой аудитории
- Анализ конкурентов
- Анализ аудитории конкурентов в специализированных сервисах
- Разработка контент-стратегии
- Подготовка креативов и текстов для рекламных кампаний
- Планирование бюджета рекламных кампаний
- Настройка и запуск таргетированной рекламы в Facebook, ВКонтакте, Instagram и myTarget, Tik Tok
- Парсинг аудиторий
- Настройка пикселя и ретаргетинга
- Разработка стратегии продвижения в соцсетях
- Работа с системами веб-аналитики Яндекс.Метрика, GTM и Google Analytics
- Расчет эффективности рекламной кампании
- Оптимизация рекламных кампаний