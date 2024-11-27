нет

Биржа не дает работать без Значка "Я против войны на Украине", Даже профиль удалить не дают. Работать на таких площадках не буду. Вне политики. Сидите без авторов,а инфу обо мне можно найти и на других ресурсах (сайт https://studlife5.ru, Вконтакте, Автор 24.,Студворк, Одноклассники). Студенты знают меня по названию профиля StudLife5+, работаю с 2009 года

Преимущества обращения ко мне:

1) Работаю официально в качестве самозанятого гражданина,готова предоставить чеки и при необходимости заключить договор на оказание услуг.Имею опыт работы в различных направлениях с 2009 года

2) Имею профильное образование по специальности Экономика и управление в торговле (средне-специальное-СТЭТ и высшее - РГТЭУ СИ им. Плеханова)

Список направлений,по которым осуществляю написание работ: