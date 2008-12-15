Необходимо разработать несколько креативных вариантов рекламного объявления на тему компьютерной помощи ( пару цветных и пару черно-белых). Жду Цены и сроки
Действие аккаунта приостановлено!
- Наружная реклама1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $30
Требуется написать меню подкатегорий соблюдая дизайн шаблона neoks-warez с дополнительными вопросами в аськуВеб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть шаблон neoks warez на 8.5 да и на более ранних версиях не корректно работает. исправить редактор bbcode, кривую кнопку расширенного поиска, поплывшие поля в расширенном поиске. Реализовать меню подкатегорий и отображение топ новостей. Предложить ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $5
Несколько (шт. 5) разных Gif-ок ника Student размером 70х20 pxЛоготипы и Знаки8 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен простой модуль счетчика похожий на те что стоят почти на всех сайтах на скрипке DLE но немного измененный Нарисовал то что хочу. Кто возьмется пишем в аську 599900 Цена договорнаяВеб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
10 лет назад
Всё по согласованию, оплата в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Всё супер!
$30
10 баллов
13 лет назад
Очень адекватный заказчик, четко разъяснил задание. Оплата работы произведена сразу после проверки работы. Спасибо. Будем сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
Человек грамотный, все сделал быстро и качественно. Работой доволен буду сотрудничать дальше.