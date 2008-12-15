Studen4

Геннадий Федотов Studen4

 
34 годаРоссия/Уфа
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
ICQ: 599900
Отзывы фрилансеров
my_reg
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Дизайн рекламного объявления
Всё по согласованию, оплата в срок. Рекомендую.
Всё супер!
Ответный отзыв
Dima-exe
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Меню подкатегорий DLE 8.5
Очень адекватный заказчик, четко разъяснил задание. Оплата работы произведена сразу после проверки работы. Спасибо. Будем сотрудничать дальше.
Человек грамотный, все сделал быстро и качественно. Работой доволен буду сотрудничать дальше.
Ответный отзыв