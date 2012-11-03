StudiaBR

Расул StudiaBR

 
33 годаРоссия/Краснодар
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Специалист создания сайтов любой сложности

Здравствуйте, молодой специалист в области программирования с опытом работы более 5-лет, готов принять заказы любой сложности, от сайтов визиток до сайтов порталов, регистрации хостинга и доменов, программирование различных программ(turbo pascal, visual basic, C++), создание логотипов, флеш баннеров и.т.д. Обращайтесь в удобное для вас время, буду рад вам сотрудничеству. С уважением, Расул.

Visual Basic
Портфолио
Веб-программирование
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