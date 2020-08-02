StudioFant

Владимир Фант StudioFantStudioFant
48 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Предлагаю услуги Видео и Фото монтажа.
Работаю на любительском уровне в удовольствие, могу взяться за не срочную профессиональную работу разного уровня сложности. Монтирую от простых видосов до сложных роликов. Могу сделать оригинальную заставку и подумать над логотипом. Помогу оформить видеоканал на YouTube.
Работаю в Final Cut Pro + Apple Motion или Adobe Premier + After Effects или . Владею Adobe Photoshop и не много знаю Cinema 4d.
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