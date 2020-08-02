StudioFant

Предлагаю услуги Видео и Фото монтажа.

Работаю на любительском уровне в удовольствие, могу взяться за не срочную профессиональную работу разного уровня сложности. Монтирую от простых видосов до сложных роликов. Могу сделать оригинальную заставку и подумать над логотипом. Помогу оформить видеоканал на YouTube.

Работаю в Final Cut Pro + Apple Motion или Adobe Premier + After Effects или . Владею Adobe Photoshop и не много знаю Cinema 4d.