StudioLABIRINTH

Наталья StudioLABIRINTH

 
34 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
filin19101989
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
9 баллов
8 лет назад
Написать текст для маркетинг-кита, 13 слайдов, техническая тематика
Задача четкая, оплата произведена в полном объеме. Рекомендую.
Все хорошо, спасибо за работу.
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