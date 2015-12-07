StudioLABIRINTH

Добрый день! В онлайн-конструкторе натяжных потолков нужно добавить доп.функцию: "выбор фотопечати", [url=http://veryline.ru/resurs/color13.html ]пример[/url] Подробности кандидатам. Если Вы внимательно прочли задание, в заявке напишите слово "фотопечать".
- $8Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! В онлайн-конструкторе натяжных потолков нужно добавить доп.функцию: выбор фотопечати, как [url=http://veryline.ru/resurs/color13.html]здесь[/url]. Какова Ваша стоимость выполнения задачи?Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $40
Написать по инструкции качественный B2B текст для маркетинг-кита компании, занимающейся продажей дымоходных систем. Объем: 13 слайдов по 500-1000 збп в каждом. Схему и дополнительную информацию предоставим. Если Вы внимательно прочли задание, в заявке напишите слово ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Есть задача: натянуть шаблон на Битрикс и настроить его. [url=http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/intec.unimagazin/]Шаблон[/url] [url=http://xcpfgv.axshare.com/#p=главная]Прототип сайта[/url], который будет на выходе Как видите, половина функций шаблона урезаны. Остальные детали исполнителю. Ваша цена за работу? Если Вы внимательно прочли задание, в заявке напишите фразу "лучшая ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Написать по схеме качественный текст для маркетинг-кита компании, занимающейся продажей модульных дымоходных систем из нержавеющей стали. Схему и дополнительную информацию предоставим. Если Вы внимательно прочли задание, в заявке напишите слово "дымоход". Предпочтение отдадим кандидатам с хорошими отзывами ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайт, созданный на конструкторе nethouse.ru – в него нужно добавить новое меню (в приложении) + заполнить товарами. Пример: dostavka-cvety.ru/ Заявки без цен не рассматриваем.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад
Создать рекламный ролик и анимацию. Хронометрах короткий, 10-60 секунд. Прилагаем [url=https://yadi.sk/i/ecQ6eazSo7uVu]примерное видео[/url]. Интересует ваша стоимость такой услуги и сроки изготовления подобных работ. Также, gif анимации и с текстом тоже на одноцветные вывески.Видеомонтаж10 заявокЗакрыт8 лет назад
Для небольшой доработки сайта нужен разработчик с СЕРТИФИКАТОМ 1С-Битрикс.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть интерактивный [url=http://4dpldx.axshare.com/]макет[/url] . Подробности – кандидатам.Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт8 лет назад
- $40
Необходимо добавить функцию выбора материала (глянец/мат/сатин) для каждого уровня многоуровневого потолка. Форм потолков 16. На данный момент весь потолок приобретает одну фактуру. Каждому уровню можно задать отдельный цвет. Необходимо сделать это возможным и для фактуры. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо добавить функцию выбора материала (глянец/мат/сатин) для каждого уровня потолка. Форм потолков 16. На данный момент весь потолок приобретает одну фактуру. Но каждому уровню можно задать отдельный цвет, необходимо сделать это возможным и для фактуры. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Образец [url=https://freelance.tinkoff.ru/index.html]сайта[/url], на который нужно ориентироваться. Стиль (цвета, шрифт и т.д. ) должен соответствовать корпоративному стилю заказчика. Детали - исполнителю.Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт8 лет назад
Формирование документа с данными подгружаемыми с сайта Задание - в онлайн-[url=http://qps.ru/A2S0v]файле[/url] Если Вы готовы выполнить - свяжитесь с нами, пожалуйста, любым удобным для Вас способом.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
В существующем сайте реализовать возможность формирования и дальнейшей распечатки квитанции для оплаты лицами, которые регистрируются для участия в аукционе. 1 квитанция с постоянным значением 2-я квитанция с 1 переменным значением Подробности – в файле! Ознакомившись ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо доработать сайт, доступ к хостингу сайта будет дан исполнителю по необходимости при переговорах о сроке и цене! Максимальный срок исполнения - 7.12.2015 ! Подробное задание - в моем профиле! Оставляйте комментарии в указанном Google-документе, по ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Создание прототипа по заданию от Creative Marketing Company Labirinth [url=http://lid.labirinth.org/]lid.labirinth.org/[/url] При оставлении заявки не указывайте ссылки на все работы за всё время Вашей деятельности! Укажите 2-3 работы, желательно в тему задания! *Выполнение прототипа ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт8 лет назад
[list=1][*]Отрисовать (после согласования) 25-30 вариантов многоуровневых натяжных потолков так, чтобы каждому уровню потолка можно было присвоить цвет и фактуру (матовую-без отражения, глянцевую -с отражением, сатиновую - слабое отражение). Возможно наполнение макета светильниками.[*]Сверстать ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад