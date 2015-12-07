StudioLABIRINTH

Добрый день! Есть задача: натянуть шаблон на Битрикс и настроить его. [url=http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/intec.unimagazin/]Шаблон[/url] [url=http://xcpfgv.axshare.com/#p=главная]Прототип сайта[/url], который будет на выходе Как видите, половина функций шаблона урезаны. Остальные детали исполнителю. Ваша цена за работу? Если Вы внимательно прочли задание, в заявке напишите фразу "лучшая ...