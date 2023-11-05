Музыка на заказ

Всем привет!

Меня зовут Екатерина. Я профессиональный композитор, аранжировщик и эстрадно-джазовый пианист. Уже более 6 лет я пишу музыку и аранжировки на заказ для абсолютно разных проектов. Это и создание музыки для модных, спортивных и других мероприятий, создание саундтреков для рекламы, кино, телевидения. Очень много работаю с песнями. Т.к. у меня своя студия звукозаписи и команда музыкантов, я могу предоставлять полный цикл музыкального продакшена: от создания текста для песни до выкладки и продвижения вашей музыки/песни на мировых стриминговых площадках.

Я всегда открыта к новым знакомствам и сотрудничеству! И с удовольствием поработаю над вашим проектом, пишите!)