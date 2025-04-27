Мои навыки

Занимаюсь успешной разработкой сайтов свыше 16 лет. Специализируюсь на интернет магазинах, e-commerce, считаю что ваш сайт должен работать на вас, приводить клиентов и приносить деньги. Работаю с различными платформами: Lavarel, Wordpress, Bitrix, Woocommerce, Opencart, Webasyst, Cs-cart, Yii/Yii 2, Flutter, React, Node js, Vue, Angular. Берусь за сложные задачи, исправляю бедовые проекты и программирую новые с нуля. 15 лет успешных проектов на FL.ru (фото 147 положительных отзывов прилагаю.)