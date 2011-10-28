E-mail: [email protected]
Тел.: +38 (095) 197-33-37 (моб.)
Проживание: Керчь , Переезд невозможен
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Интернет
Контент
Web мастер
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ОБРАЗОВАНИЕ
Основное:
1997 — Казахский национальный технический университет, Программное обеспечение вычислительных комплексов и автоматизированных систем управления (ПОС), диплом с отличием
Повышение квалификации/курсы:
2003 — Методы оптимизации и продвижения корпоративных вебсайтов, Академия информационных технологий, сертификат
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
вебмастер
12.2009 – 07.2010 // Управляющая компания "International Investment Group" , Банки/кредиты/инвестиции/лизинг
разработка и поддержка вебсайта
частный трейдер
06.2006 – настоящее время // ММВБ, РТС (Москва) , Банки/кредиты/инвестиции/лизинг
Торговля акциями и фьючерсами. Торговые роботы на языках QPILE, AFL, MetaStock.
фрилансер
01.2006 – 12.2009 // Различные компании (Москва, Санкт-Петербург, Киев) ,
Издательство "Питер" (перевод книги на биржевую тематику),
Журнал "Fashion Collection" (фото),
Косметическая компания "DeKaroLine" (фото),
Кинокомпания "Амедиа" (дизайн),
НПО "Катран" (корпоративный стиль)
и др.
разработчик корпоративного портала, главный редактор корпоративной сети вебсайтов
10.2000 – 01.2006 // ООО "Тетис Спорт" (Москва) , Спорт/Спортивные товары
Управление группой разработчиков, постановка задач, стратегия развития, редакция контента, рекламные кампании по продвижению спортивных товаров.
Создана корпоративная сеть вебсайтов.
Организовывал тематические мастер-классы и конкурсы.
Активно участвовал в подготовке и проведении ежегодного фестиваля "Дайвинг".
За время работы личными усилиями корпоративный портал стал и остается самым посещаемым ресурсом в области рекреационного дайвинга, отмечался первыми призами на международных фестивалях "Серебряная акула", "Дайвинг", "Золотой дельфин", "Спорт и отдых".
вебмастер
02.2000 – 10.2000 // ООО "Системы Аквапро" (Москва) ,
Разработка и сопровождение вебсайта компании.
инженер
06.1999 – 01.2000 // ТОО "ODH Systems" (г.Алма-Ата) ,
Проектирование и внедрение ЛВС.
дизайнер
03.1998 – 06.1999 // Рекламное агентство "Mark-II Productions" (г.Алма-Ата) , Маркетинг/реклама/PR
Разработка корпоративного стиля нефтяных компаний "Казахойл", "Казтрансойл", мобильного оператора "К'Cell" и др.
инженер
03.1996 – 03.1998 // Алматинское городское управление архитектуры и застройки территорий, департамент городского кадастра , Строительство/архитектура/недвижимость
Администратор ЛВС, системный интегратор, разработчик геоинформационных систем.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Гражданство: Украина
ЯЗЫКИ
Русский : Родной язык
Английский : читаю профессиональную литературу
Немецкий : базовые знания
Украинский: свободно владею
КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ
+ Cопровождение и продвижение вебсайтов
+ Перевод с английского
+ Дизайн, предметная фотография
+ PHP, MySQL, HTML, JS, CSS
+ Metastock, AFL, QPILE
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+ Ответственность
+ Обучаемость
+ Аналитический склад ума
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