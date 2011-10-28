Контент-редактор, вебмастер (удаленно)

E-mail: [email protected]

Тел.: +38 (095) 197-33-37 (моб.)

Проживание: Керчь , Переезд невозможен

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Интернет

Контент

Web мастер

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ОБРАЗОВАНИЕ

Основное:

1997 — Казахский национальный технический университет, Программное обеспечение вычислительных комплексов и автоматизированных систем управления (ПОС), диплом с отличием

Повышение квалификации/курсы:

2003 — Методы оптимизации и продвижения корпоративных вебсайтов, Академия информационных технологий, сертификат

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

вебмастер

12.2009 – 07.2010 // Управляющая компания "International Investment Group" , Банки/кредиты/инвестиции/лизинг

разработка и поддержка вебсайта

частный трейдер

06.2006 – настоящее время // ММВБ, РТС (Москва) , Банки/кредиты/инвестиции/лизинг

Торговля акциями и фьючерсами. Торговые роботы на языках QPILE, AFL, MetaStock.

фрилансер

01.2006 – 12.2009 // Различные компании (Москва, Санкт-Петербург, Киев) ,

Издательство "Питер" (перевод книги на биржевую тематику),

Журнал "Fashion Collection" (фото),

Косметическая компания "DeKaroLine" (фото),

Кинокомпания "Амедиа" (дизайн),

НПО "Катран" (корпоративный стиль)

и др.

разработчик корпоративного портала, главный редактор корпоративной сети вебсайтов

10.2000 – 01.2006 // ООО "Тетис Спорт" (Москва) , Спорт/Спортивные товары

Управление группой разработчиков, постановка задач, стратегия развития, редакция контента, рекламные кампании по продвижению спортивных товаров.

Создана корпоративная сеть вебсайтов.

Организовывал тематические мастер-классы и конкурсы.

Активно участвовал в подготовке и проведении ежегодного фестиваля "Дайвинг".

За время работы личными усилиями корпоративный портал стал и остается самым посещаемым ресурсом в области рекреационного дайвинга, отмечался первыми призами на международных фестивалях "Серебряная акула", "Дайвинг", "Золотой дельфин", "Спорт и отдых".

www.tetis.ru

вебмастер

02.2000 – 10.2000 // ООО "Системы Аквапро" (Москва) ,

Разработка и сопровождение вебсайта компании.

инженер

06.1999 – 01.2000 // ТОО "ODH Systems" (г.Алма-Ата) ,

Проектирование и внедрение ЛВС.

дизайнер

03.1998 – 06.1999 // Рекламное агентство "Mark-II Productions" (г.Алма-Ата) , Маркетинг/реклама/PR

Разработка корпоративного стиля нефтяных компаний "Казахойл", "Казтрансойл", мобильного оператора "К'Cell" и др.

инженер

03.1996 – 03.1998 // Алматинское городское управление архитектуры и застройки территорий, департамент городского кадастра , Строительство/архитектура/недвижимость

Администратор ЛВС, системный интегратор, разработчик геоинформационных систем.

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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гражданство: Украина

ЯЗЫКИ

Русский : Родной язык

Английский : читаю профессиональную литературу

Немецкий : базовые знания

Украинский: свободно владею

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ

+ Cопровождение и продвижение вебсайтов

+ Перевод с английского

+ Дизайн, предметная фотография

+ PHP, MySQL, HTML, JS, CSS

+ Metastock, AFL, QPILE

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+ Ответственность

+ Обучаемость

+ Аналитический склад ума