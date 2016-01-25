Дизайн-студия "Style-Design"

Наша дизайн-студия предлагает Вам полный комплекс работ по Дизайну интерьера и экстерьера учитывая Ваши стилистические пожелания и финансовые возможности (3Д визуализация, комплектация схемами и развертками, подбор материалов в вашем регионе, авторский надзор)

Разрабатывая проект мы продумываем не только эстетическую сторону но и практическую (удобство в эксплуатации, практичность, функциональность и т.д.)

тел. +38 093 166 23 98; +38 098 842 96 55

Сайт http://style-design.arxip.com

e-mail; [email protected]

skype; garmony_s