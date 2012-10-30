SuZ

Дмитрий Ваничкин SuZ

 
35 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написание инструкции и коммерческого с графикой

    В интернет магазин plasmolab.ru нужно написать инструкцию по использованию технологии плазмотерапии и отличая пробирок друг от друга, сопровождающиеся качественной пояснительной графикой.

    Продающие тексты1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн магазина

    Все просто нужен логотип и хороший качественный дизайн магазина prodevices.ru. В дизайне будет большое количество иллюстрации, как планка для Вас должно быть не хуже чем здесь http://www.2advanced.com/#/home(ибо сайт будет участвовать на одном престижном конкурсе! И ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад