Специалист по рекламе и PR, маркетолог
Субботин Сергей Сергеевич
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Год рождения: 26 лет 13.08.1987 (Лев)
Место проживания: г.Одесса ул. Собинова 11
Телефон: +38 067 480 07 47
E-mail: [email protected]
Цель: Плотная работа в области PR и Организации ,продвижения Бренда.
Образование:
2004-2010 Факультет рекламы и PR московский «Институт Рекламы»
• Специальность: Реклама и связи с общественностью
Дополнительное образование:
2006 - учебный курс-тренинг «PR-щик: Жесткое давление на аудиторию»
2006 - курсы«Seo-оптимизатор»
2007 - курсы «НЛП-Практик»
2008 - семинар «Психология – практическое применение в области рекламы»
2009 – курсы «Маркетинг – анализы конкурентов и поиск слабых мест»
Опыт профессиональной и трудовой деятельности:
• работа по повышению лояльности сотрудников к компании, формирование внутрикорпоративной положительной коммуникации
• написание рекламно-информационных статей о компании и её продуктах, работа со СМИ
• функции рекламиста по Украине и ближнему зарубежью
• разработка и проведение PR-кампаний
• организация рекламных, PR-мероприятий путем использования СМИ, наружной и внутренней рекламы, черный PR
• проведение локальных рекламных акций в ресторанах, клубах, цирках (область «КаБаРе»)
• участие в планировании и составлении рационального маркетингового бюджета компании.
• анализ конкурентов, внутренние исследования (эффективность промо-акций, рейтинги, аналитика)
• участие в ценообразовании и разработке специальных предложений
• разработка POS- материалов, полиграфической продукции, макетов для наружной рекламы
• Создание Бренд-бука и выведение его на уровень популярности
• Работа с созданием сервиса в компании
• Поиск ключевых «Фишек» в услуге, товаре либо их создание с нуля
• Опыт работы в сфере СМИ
• Копирайтинг , Рерайтинг, создание контента с нуля
• Разработка стратегии продаж
• Трейд-Маркетинг
• BTL – комплекс маркетинговых коммуникаций
• Наработка Базы ключевых клиентов и обучение этому персонала
• Поиск ключевых партнеров для продвижения Бренда
• Участие в автоспорте и организация мероприятия с нуля (дрифт ,драг,слалом)
• Разработка вирусной рекламы и вирусного контента
• Работа со спонсорами
• Работа с клиентами которые «ушли»
• SMO - Продвижение в соц. Сетях
• Дорвей – оптимизация под один или несколько ключевых запросов (область SEO)
• Анализ прироста аудитории и причины ее спада (создание графиков)
• Разработка инструментов для удержания аудитории
• Музыкальное оформление
• Организация широкомасштабных мероприятий (концерты ,туры, работа со Звездами)
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• проведение обучающих тренингов
• участие в осуществлении внутрикорпоративного пиара;
• мониторинг рекламных проявлений конкурентов
• при наличие интернета Богоподобен)
Опыт трудовой деятельности:
Развлекательный цент и гостиный двор «Сахалин» 2012 (6 месяцев)
Должность : Директор отдела PR
Причина увольнения: По собственному желанию
Шинный сервис «Kenda» 2013 (5 месяцев)
Должность: Директор отдела PR
Причина увольнения: По собственному желанию
Картинг «Одесса Картинг Клуб 7км»(6 месяцев)
Должность: Директор отдела PR
Причина увольнения: По собственному желанию
Другие навыки:
• свободно владею персональным компьютером и интернетом
• знание программ :MS Office, Parser, GScraper, Index Checker, Site auditor и другие
• английский – свободно разговорный и письмо
• умение вести переговоры и с толком
• нестандартный подход к решению проблем
Личностные качества:
ответственность, организаторские способности, коммуникабельность, активность, настойчивость, чувство юмора, креативность, целеустремлённость, энергичность, стрес соустойчивость, навыки универсального солдата.