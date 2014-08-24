SMM,SEO,копирайтинг,рерайт,напиание сайтов с нуля,аудит

Специалист по рекламе и PR, маркетолог

Субботин Сергей Сергеевич

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Год рождения: 26 лет 13.08.1987 (Лев)

Место проживания: г.Одесса ул. Собинова 11

Телефон: +38 067 480 07 47

E-mail: [email protected]

Цель: Плотная работа в области PR и Организации ,продвижения Бренда.

Образование:

2004-2010 Факультет рекламы и PR московский «Институт Рекламы»

• Специальность: Реклама и связи с общественностью

Дополнительное образование:

2006 - учебный курс-тренинг «PR-щик: Жесткое давление на аудиторию»

2006 - курсы«Seo-оптимизатор»

2007 - курсы «НЛП-Практик»

2008 - семинар «Психология – практическое применение в области рекламы»

2009 – курсы «Маркетинг – анализы конкурентов и поиск слабых мест»

Опыт профессиональной и трудовой деятельности:

• работа по повышению лояльности сотрудников к компании, формирование внутрикорпоративной положительной коммуникации

• написание рекламно-информационных статей о компании и её продуктах, работа со СМИ

• функции рекламиста по Украине и ближнему зарубежью

• разработка и проведение PR-кампаний

• организация рекламных, PR-мероприятий путем использования СМИ, наружной и внутренней рекламы, черный PR

• проведение локальных рекламных акций в ресторанах, клубах, цирках (область «КаБаРе»)

• участие в планировании и составлении рационального маркетингового бюджета компании.

• анализ конкурентов, внутренние исследования (эффективность промо-акций, рейтинги, аналитика)

• участие в ценообразовании и разработке специальных предложений

• разработка POS- материалов, полиграфической продукции, макетов для наружной рекламы

• Создание Бренд-бука и выведение его на уровень популярности

• Работа с созданием сервиса в компании

• Поиск ключевых «Фишек» в услуге, товаре либо их создание с нуля

• Опыт работы в сфере СМИ

• Копирайтинг , Рерайтинг, создание контента с нуля

• Разработка стратегии продаж

• Трейд-Маркетинг

• BTL – комплекс маркетинговых коммуникаций

• Наработка Базы ключевых клиентов и обучение этому персонала

• Поиск ключевых партнеров для продвижения Бренда

• Участие в автоспорте и организация мероприятия с нуля (дрифт ,драг,слалом)

• Разработка вирусной рекламы и вирусного контента

• Работа со спонсорами

• Работа с клиентами которые «ушли»

• SMO - Продвижение в соц. Сетях

• Дорвей – оптимизация под один или несколько ключевых запросов (область SEO)

• Анализ прироста аудитории и причины ее спада (создание графиков)

• Разработка инструментов для удержания аудитории

• Музыкальное оформление

• Организация широкомасштабных мероприятий (концерты ,туры, работа со Звездами)

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• проведение обучающих тренингов

• участие в осуществлении внутрикорпоративного пиара;

• мониторинг рекламных проявлений конкурентов

• при наличие интернета Богоподобен)

Опыт трудовой деятельности:

Развлекательный цент и гостиный двор «Сахалин» 2012 (6 месяцев)

Должность : Директор отдела PR

Причина увольнения: По собственному желанию

Шинный сервис «Kenda» 2013 (5 месяцев)

Должность: Директор отдела PR

Причина увольнения: По собственному желанию

Картинг «Одесса Картинг Клуб 7км»(6 месяцев)

Должность: Директор отдела PR

Причина увольнения: По собственному желанию

Другие навыки:

• свободно владею персональным компьютером и интернетом

• знание программ :MS Office, Parser, GScraper, Index Checker, Site auditor и другие

• английский – свободно разговорный и письмо

• умение вести переговоры и с толком

• нестандартный подход к решению проблем

Личностные качества:

ответственность, организаторские способности, коммуникабельность, активность, настойчивость, чувство юмора, креативность, целеустремлённость, энергичность, стрес соустойчивость, навыки универсального солдата.