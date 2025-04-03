Subby1988

Сергей Subby1988

 
36 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
20 дней назад
Web-мастер
  • Установка cms на хостинг
  • Базовая настройка cms
  • Установка и оптимизация шаблонов под WordPress
  • Создание статичных html сайтов для нужд компании
  • Правка в вёрстке страниц
  • Подготовка и добавления текста и изображения на сайт компании
  • Обновления контента на сайтах
  • Составления ТЗ копирайтеру, проверка ТЗ;
  • Размещение статей на сайт;
  • Поиск изображений для статей;
  • Перелинковка;
  • Оптимизация сайта
  • Имею опыт работы с большим объемом информации;
  • Имею начальное знание графических редакторов.
  • Развиваюсь и учусь, не зависимо от рабочего времени.
  • Увлекаюсь Web-разработкой,
  • Имею навыки Верстки, HTML,CSS
  • Подключаю готовые решения при помощи js-библиотек.
  • Работал с WordPress, Modx