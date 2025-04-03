Web-мастер
- Установка cms на хостинг
- Базовая настройка cms
- Установка и оптимизация шаблонов под WordPress
- Создание статичных html сайтов для нужд компании
- Правка в вёрстке страниц
- Подготовка и добавления текста и изображения на сайт компании
- Обновления контента на сайтах
- Составления ТЗ копирайтеру, проверка ТЗ;
- Размещение статей на сайт;
- Поиск изображений для статей;
- Перелинковка;
- Оптимизация сайта
- Имею опыт работы с большим объемом информации;
- Имею начальное знание графических редакторов.
- Развиваюсь и учусь, не зависимо от рабочего времени.
- Увлекаюсь Web-разработкой,
- Имею навыки Верстки, HTML,CSS
- Подключаю готовые решения при помощи js-библиотек.
- Работал с WordPress, Modx
Действие аккаунта приостановлено!