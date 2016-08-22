Сделать мобильное приложение для ios и android, по образцу https://itunes.apple.com/ru/app/dasiny-pirozki/id1012434118?mt=8 Рассмотрю все варианты, готовое приложение с изменениями или разработка с 0. Разработка на 2-х платформах ios и android. Срок примерно месяц. Пишите ...