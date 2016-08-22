Subexpess

Дмитрий Subexpess

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

richin
37 лет
9 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Требуется настроить обмен между интернет-магазино и 1С 10.3.
Всё отлично. Хороший заказ - интересная работа. С оплатой всё ок
Отличный исполнитель! Всегда на связи, рекомендую!
Ответный отзыв