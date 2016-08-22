Необходимо разработать дизайн для лицевой части лотка, для нанесения на пленку. ( 2 шт, один для ланчей, второй для сэндвичей ) Подробное ТЗ https://www.dropbox.com/s/ctdja9oxid151n7/%D0%A2%D0%97%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8.docx?dl=0 Цена и Сроки?
Действие аккаунта приостановлено!
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$100
выплачено фрилансерам
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- Дизайн продукции15 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется настроить обмен между интернет-магазином ( платформа Битрикс ) и 1с УТ 10.3 (8.3.9.20.84). 1. Загрузка заказов из 1с. 2. Выгрузка статусов заказов в интернет-магазин. Основная особенность, это то что в 1с ...1С-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется изменить выгружаемый файл XML в 1с УТ 10.3 (8.3.9.20.84) 1. Сделать к контрагентам штрих код. 2. Добавить штрих-код в выгрузку. 3. Добавить в выгрузку сумму заказа. Пишите кто может приступить ...1С-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать мобильное приложение для ios и android, по образцу https://itunes.apple.com/ru/app/dasiny-pirozki/id1012434118?mt=8 Рассмотрю все варианты, готовое приложение с изменениями или разработка с 0. Разработка на 2-х платформах ios и android. Срок примерно месяц. Пишите ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
7 лет назад
1С
Всё отлично. Хороший заказ - интересная работа. С оплатой всё ок
Ответный отзыв
Отличный исполнитель! Всегда на связи, рекомендую!