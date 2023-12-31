Меня зовут Subhon9970 Я специализируюсь на создании веб-сайтов и веб-приложений, используя HTML, CSS, JavaScript и Flexbox.
Моя основная область экспертизы - это создание респонсивных веб-сайтов с использованием современных технологий и лучших практик веб-разработки. Я обладаю широким спектром навыков и знаний, которые позволяют мне реализовывать любые проекты, начиная от простых лендингов и заканчивая сложными веб-приложениями.
Я также знаком с различными фреймворками и библиотеками, такими как Bootstrap, jQuery, React и другими, что позволяет мне создавать высокопроизводительные и привлекательные пользовательские интерфейсы.
Один из моих главных принципов - это качество работы и соблюдение сроков. Я стремлюсь создавать веб-сайты и веб-приложения, которые привлекают внимание пользователей и удовлетворяют потребности клиентов.
Если вы ищете талантливого фрилансера по веб-разработке, который может реализовать любой проект, связанный с HTML, CSS, JavaScript и Flexbox, то я готов взяться за работу. Свяжитесь со мной, чтобы обсудить детали вашего проекта и начать работу вместе.
связы:
email: [email protected]
Instagram: technoweb.1806
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