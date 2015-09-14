Предлагаю помощь в наполнении информацией сайтов, интернет-магазинов, групп в социальных сетях, блогах.
С января 2013 г. до мая 2015 г. я занималась сайтом интернет-магазина
детской одежды, игрушек и косметики (сайт закрылся, у меня сохранились
скрины того, как он выглядел). В мои обязанности входило:
редактирование и обновление информации на сайте;
внесение изменений в структуру сайта;
написание статей, в том числе перевод с англоязычных источников;
анализ статистических данных (Google Analytics);
продвижение сайта в соц.сетях (ВКонтакте, Фейсбук).
До января 2013 г. я занималась написанием SEO-текстов различной тематики, копирайтом, рерайтом, модерацией форумов.
Есть опыт в написании анкоров.
Мне нравится работа за компьютером. Я охотно берусь за изучение нового и
справлюсь с любой информацией. Согласна начинать с малого, но всегда
стремлюсь к большему (и в материальном плане тоже).
Ответственно отношусь к работе.
Skype: julia2104yu
ВКонтакте: https://vk.com/id118571718