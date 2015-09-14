Контент-менеджер, редактор сайта, ведение групп в соц. сетях, копирайт

Предлагаю помощь в наполнении информацией сайтов, интернет-магазинов, групп в социальных сетях, блогах.

С января 2013 г. до мая 2015 г. я занималась сайтом интернет-магазина

детской одежды, игрушек и косметики (сайт закрылся, у меня сохранились

скрины того, как он выглядел). В мои обязанности входило:

редактирование и обновление информации на сайте;

внесение изменений в структуру сайта;

написание статей, в том числе перевод с англоязычных источников;

анализ статистических данных (Google Analytics);

продвижение сайта в соц.сетях (ВКонтакте, Фейсбук).

До января 2013 г. я занималась написанием SEO-текстов различной тематики, копирайтом, рерайтом, модерацией форумов.

Есть опыт в написании анкоров.

Мне нравится работа за компьютером. Я охотно берусь за изучение нового и

справлюсь с любой информацией. Согласна начинать с малого, но всегда

стремлюсь к большему (и в материальном плане тоже).

Ответственно отношусь к работе.

[email protected]

Skype: julia2104yu

ВКонтакте: https://vk.com/id118571718