Дипломированный технический переводчик. Переводами занимаюсь 9 лет.
Дипломированный технический переводчик. Занимаюсь переводами (9 лет опыта), а также предлагаю услуги по сопровождению импорта (менеджер ВЭД, полная цепочка поставки от размещения заказа до доставки товара на склад заказчика) на удаленной основе (более 3-х лет опыта). Работал на крупных производственных предприятиях в качестве технического переводчика и менеджера ВЭД. На данный момент работаю в штате и занимаюсь фрилансом.
Предлагаемые услуги включают:
- технические переводы любой сложности (готов взяться за другие тематики).
- анализ рынка потенциальных поставщиков;
- поиск поставщика, получение и перевод коммерческих предложений;
- проведение переговоров с потенциальными поставщиками;
- работа с предложениями от поставщиков, привлечение новых поставщиков;
- ведение переписки с иностранными контрагентами;
- размещение заказов у поставщиков, согласование стоимости, объёма и сроков;
- анализ или создание документов (контракт, спецификация, инвойс, упаковочный лист и др.);
- перевод товаросопроводительных документов (англ/нем - рус./укр.);
- сотрудничество с брокерскими и экспедиторскими компаниями (имеются наработанные контакты перевозчиков и таможенных брокеров);
- отслеживание груза по маршруту следования;
- поддержание и развитие отношений с активными поставщиками (ЕС) и новые наработки.
Украинский - родной;
Русский - родной;
Английский - продвинуты;
Немецкий - продвинутый.
Кроме переводов выполняю:
- Корректуру и редактура текста;
- Написание статей;
- Поиск и сбор информации;
- Копирайтинг;
- Нейминг.
viber: 099 255 39 59
skype: leonid_orientir
Портфолио
- Перевод тех. описания машины60 просмотров
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от $3от 1 дня
#583
Копирайтинг
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от $1от 1 дня
#1289