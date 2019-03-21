Subsonik

Леонид Subsonik

 
34 годаУкраина/Бровары
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Дипломированный технический переводчик. Переводами занимаюсь 9 лет.

Дипломированный технический переводчик. Занимаюсь переводами (9 лет опыта), а также предлагаю услуги по сопровождению импорта (менеджер ВЭД, полная цепочка поставки от размещения заказа до доставки товара на склад заказчика) на удаленной основе (более 3-х лет опыта). Работал на крупных производственных предприятиях в качестве технического переводчика и менеджера ВЭД.  На данный момент работаю в штате и занимаюсь фрилансом.

Предлагаемые услуги включают:

  • технические переводы любой сложности (готов взяться за другие тематики).
  • анализ рынка потенциальных поставщиков;
  • поиск поставщика, получение и перевод коммерческих предложений;
  • проведение переговоров с потенциальными поставщиками;
  • работа с предложениями от поставщиков, привлечение новых поставщиков;
  • ведение переписки с иностранными контрагентами;
  • размещение заказов у поставщиков, согласование стоимости, объёма и сроков;
  • анализ или создание документов (контракт, спецификация, инвойс, упаковочный лист и др.);
  • перевод товаросопроводительных документов (англ/нем - рус./укр.);
  • сотрудничество с брокерскими и экспедиторскими компаниями (имеются наработанные контакты перевозчиков и таможенных брокеров);
  • отслеживание груза по маршруту следования;
  • поддержание и развитие отношений с активными поставщиками (ЕС) и новые наработки.
Знание языков:

Украинский - родной;

Русский - родной;

Английский - продвинуты;

Немецкий - продвинутый.

Кроме переводов выполняю:

  • Корректуру и редактура текста;
  • Написание статей;
  • Поиск и сбор информации;
  • Копирайтинг;
  • Нейминг.
Email: [email protected]

viber: 099 255 39 59

skype: leonid_orientir

Написание статей
Портфолио
Продающие тексты
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#63
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#108
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#366
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
#583
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#1289