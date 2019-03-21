Дипломированный технический переводчик. Переводами занимаюсь 9 лет.

Дипломированный технический переводчик. Занимаюсь переводами (9 лет опыта), а также предлагаю услуги по сопровождению импорта (менеджер ВЭД, полная цепочка поставки от размещения заказа до доставки товара на склад заказчика) на удаленной основе (более 3-х лет опыта). Работал на крупных производственных предприятиях в качестве технического переводчика и менеджера ВЭД. На данный момент работаю в штате и занимаюсь фрилансом.

Предлагаемые услуги включают:

технические переводы любой сложности (готов взяться за другие тематики).

анализ рынка потенциальных поставщиков;

поиск поставщика, получение и перевод коммерческих предложений;

проведение переговоров с потенциальными поставщиками;

работа с предложениями от поставщиков, привлечение новых поставщиков;

ведение переписки с иностранными контрагентами;

размещение заказов у поставщиков, согласование стоимости, объёма и сроков;

анализ или создание документов (контракт, спецификация, инвойс, упаковочный лист и др.);

перевод товаросопроводительных документов (англ/нем - рус./укр.);

сотрудничество с брокерскими и экспедиторскими компаниями (имеются наработанные контакты перевозчиков и таможенных брокеров);

отслеживание груза по маршруту следования;

поддержание и развитие отношений с активными поставщиками (ЕС) и новые наработки.

Знание языков:

Украинский - родной;

Русский - родной;

Английский - продвинуты;

Немецкий - продвинутый.

Кроме переводов выполняю:

Корректуру и редактура текста;

Написание статей;

Поиск и сбор информации;

Копирайтинг;

Нейминг.

viber: 099 255 39 59

skype: leonid_orientir