Фрилансер-студент

Дата рождения: 29 января 1997 года

Количество полных лет: 18

Адрес проживания:

г. Зеленоград, ул. Юности, д. 9, кв.411 (во время

учебы)

г. Липецк, ул. Липовская, д. 5, кв. 53 (вовремя каникул)

Гражданство: РФ

Семейное положение: не замужем

Дети: нет

Контактная информация:

Тел.:+7(999)7504098, +7(915)8517701

e-mail: [email protected]

vk:https://vk.com/ss_ivanoff

Образование:

Выпускница Специализированного учебно-научного центра имени Колмогорова при МГУ им. Ломоносова (2014)

Студентка Национального Исследовательского Университета МИЭТ (1 курс)

Дополнительное образование: отсутствует

Опыт работы: отсутствует