Substandart

Дарья Substandart

 
28 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Фрилансер-студент

Дата рождения: 29 января 1997 года

Количество полных лет: 18

Адрес проживания:

г. Зеленоград, ул. Юности, д. 9, кв.411 (во время

учебы)

 г. Липецк, ул. Липовская, д. 5, кв. 53 (вовремя каникул)

Гражданство: РФ

Семейное положение:не замужем

Дети:нет

Контактная информация:

                                               Тел.:+7(999)7504098, +7(915)8517701

                                               e-mail: [email protected]

                                               vk:https://vk.com/ss_ivanoff

Образование:

Выпускница Специализированного учебно-научного центра имени Колмогорова при МГУ им. Ломоносова (2014)

Студентка Национального Исследовательского Университета МИЭТ (1 курс)

Дополнительное образование: отсутствует

Опыт работы: отсутствует

Дополнительная информация: опытный пользователь ПК, начальное знание английского, репортер МИЭТ-ТВ, учусь на специальности "Информатика и вычислительная техника", владею программированием на паскале и знаниями HTML и CSS, готова обучаться, ответственная девушка, имею постоянный доступ в интернет с телефона и с ноутбука вне учебы (вторая половина дня)

Наполнение сайтов
нет отзывов
$3/час
от $9от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$3/час
от $9от 1 дня
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$5/час
от $10от 5 дней
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
$3/час
от $9от 3 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$3/час
от $9от 3 дней
нет рейтинга