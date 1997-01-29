Дата рождения: 29 января 1997 года
Количество полных лет: 18
Адрес проживания:
г. Зеленоград, ул. Юности, д. 9, кв.411 (во время
учебы)
г. Липецк, ул. Липовская, д. 5, кв. 53 (вовремя каникул)
Гражданство: РФ
Семейное положение:не замужем
Дети:нет
Контактная информация:
Тел.:+7(999)7504098, +7(915)8517701
e-mail: [email protected]
Образование:
Выпускница Специализированного учебно-научного центра имени Колмогорова при МГУ им. Ломоносова (2014)
Студентка Национального Исследовательского Университета МИЭТ (1 курс)
Дополнительное образование: отсутствует
Опыт работы: отсутствует
Дополнительная информация: опытный пользователь ПК, начальное знание английского, репортер МИЭТ-ТВ, учусь на специальности "Информатика и вычислительная техника", владею программированием на паскале и знаниями HTML и CSS, готова обучаться, ответственная девушка, имею постоянный доступ в интернет с телефона и с ноутбука вне учебы (вторая половина дня)