Sudarushka777

Зинаида Sudarushka777

 
71 годРоссия/Уфа
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн сайта, лединга в стиле минимализм

Что Вы получите1)     Разработкалендингов2)     Прототипсайта бесплатно перед началом работы3)     Быстро:1-3 дня (в зависимости от длины лендинга)4)     2 макетана выбор5)     Оплаталюбым удобным для вас способом по факту, либо Безопасная Сделка6)     Аудит (анализдизайна и рекомендации по его улучшению) вашего второго сайта бесплатно после

завершения сделки7)     Приповторном обращении – скидка 500 руб.                                                                                                                                            

Дизайн сайта