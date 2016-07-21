Тестировщик

Я закончила Поволжский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики в 2015 году.

Работала тестировщиком flash-игр и участвовала в тестировании web-кабинета для операторов call-центра и проекта в финансовой сфере.

Сейчас работаю в банке на позиции ведущего тестировщика.

Хочу получить больше опыта в тестировании мобильных платформ.

На данный момент я обладаю навыками и умениями, перечисленными ниже:

- Функциональное тестирование web-приложений и desktop-приложений;

- Тестирование пользовательского интерфейса;

- SQL ;

- Язык программирования ANSI C (начальный уровень);

- Язык программирования JAVA, Си# - реализовывала скрипты для автоматизации на готовом фраймворке;

- Знакома и практиковала Selenium WebDriver;

- Atlassian Jira, Readmine;

- Писала на языке Python бакалаврскую работу.

Я обладаю, как я считаю, одними из важных качеств для тестировании - усидчивость, внимательность и умение погружаться в среду проекта, быстрая обучаемость.

Ответственность и соблюдение сроков гарантирую.