Я закончила Поволжский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики в 2015 году.
Работала тестировщиком flash-игр и участвовала в тестировании web-кабинета для операторов call-центра и проекта в финансовой сфере.
Сейчас работаю в банке на позиции ведущего тестировщика.
Хочу получить больше опыта в тестировании мобильных платформ.
На данный момент я обладаю навыками и умениями, перечисленными ниже:
- Функциональное тестирование web-приложений и desktop-приложений;
- Тестирование пользовательского интерфейса;
- SQL ;
- Язык программирования ANSI C (начальный уровень);
- Язык программирования JAVA, Си# - реализовывала скрипты для автоматизации на готовом фраймворке;
- Знакома и практиковала Selenium WebDriver;
- Atlassian Jira, Readmine;
- Писала на языке Python бакалаврскую работу.
Я обладаю, как я считаю, одними из важных качеств для тестировании - усидчивость, внимательность и умение погружаться в среду проекта, быстрая обучаемость.
Ответственность и соблюдение сроков гарантирую.