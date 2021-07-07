Нерешаемых задач не бывает
Привет всем, меня зовут Илья и я начинающий веб разработчик(front-end).Если вы выберите меня как исполнителя своего заказа вы точно не пожалеете,потому-что:
1)Я крайне пунктуальный молодой человек,стараюсь выполнять порученную мне работу вовремя,следовательно проблем с сорванными сроками быть в принципе не может.
2)Я всегда на связи(Telegram,WhatsApp,VK,Instagram,почта на худой конец).Вы всегда сможете со мной связаться
3)Я стараюсь использовать актуальные технологии для выполнения работ
Ниже список технологий которые я использую в работе:
- Bootsrtap 4
- CSS3/HTML5
- JavaScript/JQuery
- WordPress("натяжка" верстки)
- Адаптивная верстка
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