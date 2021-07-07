Нерешаемых задач не бывает

Привет всем, меня зовут Илья и я начинающий веб разработчик(front-end).Если вы выберите меня как исполнителя своего заказа вы точно не пожалеете,потому-что:

1)Я крайне пунктуальный молодой человек,стараюсь выполнять порученную мне работу вовремя,следовательно проблем с сорванными сроками быть в принципе не может.

2)Я всегда на связи(Telegram,WhatsApp,VK,Instagram,почта на худой конец).Вы всегда сможете со мной связаться

3)Я стараюсь использовать актуальные технологии для выполнения работ

Ниже список технологий которые я использую в работе:

Bootsrtap 4

CSS3/HTML5

JavaScript/JQuery

WordPress("натяжка" верстки)

Адаптивная верстка

Проверку качества выполненных работ провожу в сервисе Google PageSpeed Insights