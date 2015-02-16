Хочешь избежать критики - ничего не делай, ничего не говори и будь никем.

Доброго времени суток!

Тяга к письменному делу появилась ещё со школьных времён. В то время я поняла, что математик из меня никакой и по приятному стечению обстоятельств меня посадили с девочкой, отлично знающей мир цифр, но абсолютно не владеющей "магией" письма. Мы взаимно дополняли друг друга - она решала на контрольных по математике два варианта - мой и свой, а я умудрялась писать по два сочинения по литературе.

Уже тогда мне захотелось стать журналистом. Я писала стихи, начала писать книгу. Повзрослев, увлеклась онлайн играми, где продолжила свой творческий путь. В основном, это были статьи для новостной ленты, анонсы событий и через какое-то время я открыла свой форумный журнал.

Сейчас пробую себя в рерайтинге. В моём "послужном" списке лишь несколько статей для покерного сайта, но, "я маю надію", что через какое-то время этот список будет пополнен.

Итак, о личных качествах:

1. Целеустремлённая

2. Ответственная

3. Грамотная

4. Владею в совершенстве русским и украинским языками, английский знаю на среднем уровне.

На первое время я готова принимать любые предложение за умеренную плату. Возможна даже бесплатная практика.

Мой скайп: sue1189

Моя почта: [email protected]