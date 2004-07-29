SugarDevil

Копирайтинг

Опыт

Имею опыт в написании художественных текстов, текстов-рассуждений на тему психологии, пересказа ключевых идей философии. Занималась вокалом на протяжении пяти лет.

Грамотность и знания

За свою жизнь я прочла достаточное количество литературы. В основном это зарубежная классика и учебники для вузов по психологии. Отталкиваясь от этого, могу заявить, что довольно грамотно составляю тексты, могу описать всё в мельчайших подробностях и деталях, не добавляя ничего лишнего. Могу легко писать как на языке профессионализмов, так и на обычном разговорном, который будет понятен всем. Пишу довольно грамотно, всегда по нескольку раз проверяю написанный мной текст.

﻿Сотрудничество С радостью возьмусь за такую работу как:

написание художественного текста

редактирование текста

составление реферата/доклада

написание текста для рекламы

озвучка текстов