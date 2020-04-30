SuglobovPavel

Разработка сайтов под ключ *** Дизайн сайтов *** Разработка логотипов *** Разработка дизайна визиток *** Wordpress dev

Видеоотзывы о моей - работе https://www.youtube.com/watch?v=JsWy-2stVj4&t=7s

Опыт в веб разработке более 5-и лет!

Специализируюсь на создании Landing Page.

За 2019 год разработал 69 landing page.

Консультация бесплатная. Напишите мне о своем проекте и я посоветую лучшее решение!

К разработке сайта подхожу комплексно. Обычно процесс состоит из следующих этапов:

1) обсуждение проекта;

2) изучаю нишу, смотрю сайты и анализирую прямых конкурентов;

3) создаю протип страниц и выстраиваю логику сайта;

4) создаю уникальный и продающий дизайн;

5) верстка сайта html5;

6) интеграция с wordpress;

7) сдача проекта и при необходимости обучение по видеоконференции;

8) техническое обслуживание сайта.

Технологии которые использую в программировании: HTML5, CSS3 (Flex-Box), JS (JQ, WowJS), gulp, sass, php.

Технологии которые использую для работы с графикой: figma, sketch, Adobe Photoshop, Illustrator.

СMS с которыми работаю: Wordpress, Laravell, OpenCart, ModX.

Хостинг который рекомендую: ukraine.com.ua (хорошая техническая поддержка 24/7, онлайн-чат с тех.поддержкой и многое другое).