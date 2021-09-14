Suharik-228

Я закончила технический колледж ТКУиК по специальности «информационная безопасность автоматизированных систем». Работала с Dallas Lock, Infowatch, Secret Net. Имею опыт в построении локальной офисной сети. Также знаю и понимаю принцип работы виртуальных машин. Имею опыт в установке Red Hat, настройке Oracle VirtualBox и VMware. Также есть сертификат об окончании курса Cisco CCNA Routing and Switching. Внимательна, аккуратна и ответственна. Английский на уровне B2, но также продолжаю его развивать.