Технический перевод (en.-ru., ru.-en.; en.-ukr., ukr.-en)
Перевод текстов технического направления:
- IT, телекоммуникации, связь;
- Строительство;
- Радиоэлектроника;
- Инструкции.
А также:
- Юридические документы ;
- Экономика, финансы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Редактирование, вычитка текстов;
Форматирование в Word;
Конвертирование.
Стоимость перевода 1800 знаков без пробелов - 3$, может варироваться в зависимости от сложности и специфики текста
Средний объем выполняемых переводов - 10 000 знаков (без пробелов) в день.
Переводы выполняются только вручную, САТ не используются. Терминология берется из глоссариев и словарей