Технический перевод (en.-ru., ru.-en.; en.-ukr., ukr.-en)

Перевод текстов технического направления:

- IT, телекоммуникации, связь;

- Строительство;

- Радиоэлектроника;

- Инструкции.

А также:

- Юридические документы ;

- Экономика, финансы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Редактирование, вычитка текстов;

Форматирование в Word;

Конвертирование.

Стоимость перевода 1800 знаков без пробелов - 3$, может варироваться в зависимости от сложности и специфики текста

Средний объем выполняемых переводов - 10 000 знаков (без пробелов) в день.

Переводы выполняются только вручную, САТ не используются. Терминология берется из глоссариев и словарей