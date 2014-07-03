Suitanshadow

Анна Улюшкина Suitanshadow

 
29 летРоссия/Мурманск
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Переводы с английского и норвежского языков, рерайт

перевод художественных произведений, публицистики, документов

английский Upper Intermediate

норвежский Trinn 2 (продвинутый)

волонтёр международного кинофестиваля "Северный характер" 2013

2 место в конференции "Теория коммуникации"

2 место в конференции "История и культура Норвегии"

2 место в конференции "Актуальные вопросы современной филологии и журналистики: аспекты исследования"

участие в конкурсе эссе в честь дня рождения Эдварда Мунка