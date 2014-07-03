Suitanshadow

Анна Улюшкина SuitanshadowSuitanshadow
29 летРоссия/Мурманск
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Переводы с английского и норвежского языков, рерайт
перевод художественных произведений, публицистики, документов
английский Upper Intermediate
норвежский Trinn 2 (продвинутый)
волонтёр международного кинофестиваля "Северный характер" 2013
2 место в конференции "Теория коммуникации"
2 место в конференции "История и культура Норвегии"
2 место в конференции "Актуальные вопросы современной филологии и журналистики: аспекты исследования"
участие в конкурсе эссе в честь дня рождения Эдварда Мунка
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