Проект., разраб., суппорт RIA WEB-приложений. Админ. Oracle RDBMS 8i-11g..

Проектирование, Разработка, Обслуживание - Flex 3, ApEx, Oracle Forms&Reports.

Администрирование Oracle Database 8i,9i,10g,11g. Oracle Application Server 10g.

RIA WEB - сайтов,WEB - приложений.

RIA - http://ru.wikipedia.org/wiki/Rich_Internet_Applications

Портофолио предоставить могу только по запросу т.к. весь опыт разработки - внутренние корпоративные системы.

Пример пользовательского интерфейса:

http://examples.adobe.com/flex2/inproduct/sdk/explorer/explorer.html

http://examples.adobe.com/flex2/inproduct/sdk/flexstore/flexstore.html

Используемые технологии -

Интерфейс: Adobe FLEX 3, Action Script 3 (кросс-броузерный, кроссплатформенный)

Бизнес-логика: Java, EJB, POJO, Oracle PL/SQL (Apache Tomcat, JBoss, Glass Fish, WebSphere AS, Oracle AS)

Базы данных: Oracle XE-10g-11g, IBM DB2, mySQL и другие - по предпочтению заказчика.

Дополнительные услуги : Администрирование БД Oracle 8i,9i,10g,11g. Поддержка и администрирование изготовленных WEB-сайтов,WEB - приложений.

При необходимостиесть - команда из 3 человек.

ICQ - 317110825