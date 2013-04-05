Проектирование, Разработка, Обслуживание - Flex 3, ApEx, Oracle Forms&Reports.
Администрирование Oracle Database 8i,9i,10g,11g. Oracle Application Server 10g.
RIA WEB - сайтов,WEB - приложений.
RIA - http://ru.wikipedia.org/wiki/Rich_Internet_Applications
Портофолио предоставить могу только по запросу т.к. весь опыт разработки - внутренние корпоративные системы.
Пример пользовательского интерфейса:
http://examples.adobe.com/flex2/inproduct/sdk/explorer/explorer.html
http://examples.adobe.com/flex2/inproduct/sdk/flexstore/flexstore.html
Используемые технологии -
Интерфейс: Adobe FLEX 3, Action Script 3 (кросс-броузерный, кроссплатформенный)
Бизнес-логика: Java, EJB, POJO, Oracle PL/SQL (Apache Tomcat, JBoss, Glass Fish, WebSphere AS, Oracle AS)
Базы данных: Oracle XE-10g-11g, IBM DB2, mySQL и другие - по предпочтению заказчика.
Дополнительные услуги : Администрирование БД Oracle 8i,9i,10g,11g. Поддержка и администрирование изготовленных WEB-сайтов,WEB - приложений.
При необходимостиесть - команда из 3 человек.
ICQ - 317110825