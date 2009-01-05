3D моделирование, анимация, изготовление и векторизация чертежей

Я живу в Санкт-Петербурге. Программы AutoCAD, Компас и Parallel Graphics были изучены мною в учебном центре при ФГУП "Адмиралтейские верфи"; ArciCAD, 3dsmax, Catia и SolidWorks изучал дома самостоятельно. Первый опыт работы получил в 2006 г., когда занимался переводом чертежей и документации иллюминаторов для компании "Baltic Sail" с бумаги в AutoCAD. После того, как вся работа была завершена, в октябре 2006 я устроился на "Адмиралтейские верфи". Там я до сих пор занимаюсь 3D моделированием в программе Компас и созданием учебных роликов в VRML. Всвязи с небольшой загруженностью работой на "АВ" в марте 2007 я устроился техником-конструктором в дизайн-группу "Рикошет", где занимался разработкой общесудовых систем и систем вентиляции для проекта испанской верфи, а затем разработкой вентиляционной системы яхты и выполнением чертежей в AutoCAD. В июле 2007 г. я некоторое время работал в фирме "MTD", занимался оформлением чертежей нового танкера в Tribon M3. В настоящее время помимо "АВ" я также работаю в фирме "Геоизол", куда устроился в феврале 2008. Здесь через меня идут практически все чертежи отдела обследования архитектурных объектов, выполняемые в AutoCAD (чертежи фасадов и планов сданий с нанесёнными дефектами, схемы шурфов, топографические схемы и т.п.). Сейчас наибольший интерес для меня представляет 3D моделирование и я стараюсь ежедневно узнавать что-то новое в этой сфере, просматривая видео курсы и читая книги по этой тематике.

Я не хочу стоять на месте и ищу новые контакты с работодателями, чтобы строить взаимовыгодные отношения.