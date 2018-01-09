Задачу проще было бы разместить в вопросах-ответах т.к. никакой магии, но мне нужна возможность несколько корректировать результат. Никакой магии. Есть JSON https://gist.github.com/bubnenkoff/7291a81f70420b09f8d18115b2242622 Нужно: 1. Слить одинаковые объекты ...
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Есть очень маленький проект написанный на Vue-JS 1. Сейчас вышла вторая версия. Сходу у меня не получилось провести миграцию. По хорошему есть инструмент для node-js который делает 90% работы, но я с node-js не знаком. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть приложение https://github.com/bubnenkoff/DBSyncNET Что оно делает. 1. Берет данные с определенными флагами из PostgreSQL 2. Выгружает их в SQLite 3. Берет данные из SQLite, проверяет есть ли в FireBird (проверка ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 лет назад
К сожалению мы сделали очень вырвиглазный скин для форума и сайта. Делали на Бутстрапе. Получилось реально страшно и уныло. С самой версткой проблем нет. Проблема с визуальным оформлением. Нужен человек который смог бы визуальное оформление ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сверстать несколько страниц на twitter bootstrap (верстаем форум и возможно главную, так что ничего сложного). Готов рассмотреть любой другой интересный шаблонизатор если вы объясните чем он хорош. Приветствуется минимализм. Заточка под старые ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт10 лет назад
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Ситуация очень простая. Нужно сделать следующее: Есть БД (Firebird) нужно: Получить список файлов которые нужно взять из БД. Они хранятся в виде строк. Нужные файлы определяются по флагу. Выкусывается путь и дальше эти ...Базы данных2 заявкиЗакрыт11 лет назад
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Необходимо написать web-приложение отрисовывающее сетку на подобие разметки в тетради. После проведения по этой сетке пальцем или мышью она должна будет превращаться в график с узловыми точками. http://i.snag.gy/o0i8p.jpg После этого нужно иметь возможность ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
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Нужно сделать одну очень маленькую програмку для снятия и загрузки скриншотов на сервер. Аналогов куча, но нужно свое. Собственно: программа висит в трее, мы жмем по ней, появляется область выделения, мы выделяем прямоугольник. Открывается элементарный ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт12 лет назад
Меня интересуют в первую очередь программисты т.к. простые технические писатели мне не подходят. Задача очень творческая. Нужно поделиться своими впечатлениями по работе с двумя любыми языками, технологиями или базами данных. ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт12 лет назад
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Нужен Web-разработчик с опытом и хорошими знаниями ASP.NET MVC 3 и Razor для доработки CMS сайта. Прежний разработчик не может продолжать работу по проекту, но есть важные задачи, которые необходимо доделать. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад