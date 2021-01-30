ЗD визуализация и 3D моделирование на заказ

3D визуализация и 3D моделирование на заказ Почему именно 3D визуализация? Визуализация поможет показать, как будет выглядеть реалистичный интерьер или экстерьер еще на стадии его планирования, чего нельзя добиться с помощью фотосъемки или зарисовки проекта, тем более, что крупные проекты нельзя запечатлеть с помощью фотосъемки если они еще не готовы, в отличии от 3D моделирования, с помощью которого результат работы можно будет увидеть в самые кратчайшие сроки. Это поможет вам избежать недочетов и ошибок при строительстве, ведь в 3D задаются реалистичные масштабы и пропорции,с помощью чего все ошибки чертежа сразу станут видны на составленной модели и их можно будет скорректировать еще на стадии планирования. Я, как частный специалист,работающий на свою репутацию, очень забочусь о качестве своей работы, поэтому делаю упор на качество сервиса и работы с заказчиком.Создам фотореалистичную визуализацию вашего проекта. Правильно подберу свет, выполню цветокоррекцию,составлю правильную композицию кадра, что сделает интерьер более эстетичным и приятным. Учту все детали и размеры в работе, благодаря чему картинка будет четкой и максимально приближенной к желаемому. Знание программ: Autodesk, 3ds Max, Corona Render, Adobe Photoshop Умение читать чертежи Принципы в моей работе: Перед началом моей работы мы обговорим четкие сроки выполнения работы и варианты отчетности. Я всегда буду на связи, всегда буду держать в курсе проделанной работы, уточнять детали проекта, уведомлять о статусе проделанной работы. Ответственно подхожу к работе индивидуальный подход к заказчику. Оплата производиться поэтапно. От вас мне требуется всего лишь: -Аналоги мебели -Цветовая гамма -Желаемый декор -План помещения -Договоренность о сроках и цене. Связь со мной: VK:https://vk.com/t.suleymanova2001 Instagram: https://www.instagram.com/sul_tania/?igshid=7e4c1z1yr.. Почта: [email protected] WhatsApp,Telegram: +79995593182