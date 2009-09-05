Верстальщик с 3ех годичным опытом работы как фрилансером, так и в студиях над серьезными проектами. В полной мере владею стандартами блочной верстки, w3c и типографской верстки. Все подробности в ЛС и в портфолио.
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Портфолио
- System Editor194 просмотра
- Watering Can200 просмотров
- Портал Web-Grower259 просмотров
- Dama-Pik avatars195 просмотров
- Love and War182 просмотра
- My Favourite Day240 просмотров
- 13199 просмотров
- Scull in fire211 просмотров
- Beta Sticker188 просмотров
- Папка "Мои документы"206 просмотров
- Ice Icons 3D Pack220 просмотров
- TV Icons195 просмотров