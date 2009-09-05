SumMad

Ник Махов SumMad

 
34 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Верстальщик с 3ех годичным опытом работы как фрилансером, так и в студиях над серьезными проектами. В полной мере владею стандартами блочной верстки, w3c и типографской верстки. Все подробности в ЛС и в портфолио.

Портфолио
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