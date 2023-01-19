Тестирование Web-приложений

В процессе выполнения практических работ в онлайн-школе Skillbox я овладела следующими навыками:



техниками тестирования полей, форм и кнопок;

техниками тест-дизайна (классы эквивалентности, граничные значения, попарное тестирование, анализ действия по состояниям);

составление чек-листов и тестовых сценариев;

составление отчётов об ошибках (баг-репортов);

анализ требований к продукту, чтение спецификации;

кросс-платформенное и кросс-браузерное тестирование;

язык запросов SQL;

тестирование API;

Chrome DevTools;

системы отслеживания задач (Jira);

расчёт метрик тестирования и оценка трудозатрат;

UI/UX-тестирование;

тестирование безопасности(IDOR-уязвимости,SQL-инъекции);