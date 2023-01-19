Тестирование Web-приложений
В процессе выполнения практических работ в онлайн-школе Skillbox я овладела следующими навыками:
техниками тестирования полей, форм и кнопок;
техниками тест-дизайна (классы эквивалентности, граничные значения, попарное тестирование, анализ действия по состояниям);
составление чек-листов и тестовых сценариев;
составление отчётов об ошибках (баг-репортов);
анализ требований к продукту, чтение спецификации;
кросс-платформенное и кросс-браузерное тестирование;
язык запросов SQL;
тестирование API;
Chrome DevTools;
системы отслеживания задач (Jira);
расчёт метрик тестирования и оценка трудозатрат;
UI/UX-тестирование;
тестирование безопасности(IDOR-уязвимости,SQL-инъекции);
Действие аккаунта приостановлено!