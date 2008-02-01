SunDreamer

Письменный/ устный переводчик с/на испанский, английский, французский языки

Образование:

Основное:

• 2001 - 2008 Санкт-Петербургский Государственный Университет

Филологический факультет (Романское отделение, филолог-преподаватель (диплом специалиста))

• 2008 - 2010 Санкт-Петербургский Государственный Университет

Филологический факультет (магистратура по направлению «Теория перевода и межкультурная коммуникация»)

Дополнительное:

2002 - 2003 Курсы гидов-переводчиков при компании «Интурист» (испанский язык) (диплом об окончании курсов с присвоением квалификации гида-переводчика)

2006-2007 Стажировка в университете г. Гранада (Испания) (филологический факультет), (сертификат о прохождении стажировки).

2006-2007 Курсы французского языка при университете г.Гранада (Испания) (сертификат об окончании курсов).

Опыт работы:

Основная работа:

12.2008-08.2010 ООО «Стадко» («Гестамп Северсталь Всеволожск»)

Крупная иностранная компания по производству автокомпонентов

Переводчик

Обязанности:

• Осуществление устных (последовательный и синхронный) и письменных переводов с/на Испанского, Английского, Французского языков (перевод деловой и технической документации; перевод совещаний, тренингов, переговоров; ведение переписки и телефонных переговоров с иностранными партнерами, встречи и сопровождение иностранных партнёров, выполнение личных поручений руководителя); преподавание испанского языка сотрудникам компании и русского языка иностранным сотрудникам.

• Исполнение функций ассистента отдела персонала (осуществление своевременного подписания кадровой документации с руководством компании и сотрудниками; хранение, подборка, выдача, оформление необходимой кадровой документации; помощь в организации и проведении тренингов, участия компании в выставках и семинарах, анализ эффективности тренингов).

• Замещение и временное выполнение функций офис-менеджера (прием и распределение телефонных звонков, обеспечение жизнедеятельности офиса, ведение документооборота: обработка входящей и исходящей документации, подготовка писем и иной документации); организация деловых поездок, бронирование гостиниц, транспорта, заказ билетов; прием посетителей).

06.2008-11.2008 ЗАО «Балтийская коммерция»

Строительная компания

Личный помощник генерального директора

Обязанности:

• Прием и распределение входящей / исходящей документации, ведение документооборота, прием и распределение звонков.

• Осуществление устных и письменных переводов с/на Английский и Испанский языки (перевод совещаний, переговоров, деловой и технической документации).

• Планирование рабочего дня руководителя; организация командировок, заказ билетов и гостиниц; исполнение личных поручений руководителя.

• Жизнеобеспечение офиса, планирование и координирование деятельности офисных служб, выбор и заказ офисных материалов и оборудования.

• Прием посетителей, организация и сопровождение встреч, совещаний, переговоров.

02.2008-05.2008 ООО «Промт»

Лексикограф

Обязанности:

• Составление терминологических словарей и тезаурусов (англо-испанское направление, тематика: личная и деловая переписка, туризм, техника и оборудование).

• Работа с базами данных.

Работа по совместительству:

02.2009 по настоящее время «Испанский центр» (IC)

Курсы иностранных языков

Преподаватель испанского языка (работа в вечернее время и выходные дни)

04. 2007 г. по настоящее время ООО «Транстех»

Технические переводы

Переводчик испанского языка (штатная работа на проектах и внештат)

Обязанности:

• Осуществление письменных переводов технической документации с русского на испанский язык (технических описаний, паспортов, руководств, договоров и т.д.) по различным тематикам (авиация и самолетостроение, подводные лодки, радиоустановки, артиллерия и т.д.).

• Редактирование переводов по вышеупомянутой тематике.

2007 – по настоящее время «ВПК», «Алфавит», «Центр иностранных языков», «Адва» и др. бюро переводов

Внештатный переводчик с/на Испанский, Английский, Французский, Итальянский, Каталанский языки и редактор различного рода документации.

09.2008 -06.2009 НОУ «Best Teach»

Курсы иностранных языков

Преподаватель английского, испанского, итальянского языков.

06.2003-08.2008 «Интурист» и др. туристические компании

Гид-переводчик

Обязанности:

• Встреча, сопровождение, трансфер, расселение иностранных туристов.

• Проведение экскурсий по городу и музеям Санкт-Петербурга.

Навыки:

• Владение иностранными языками:

Испанский – свободно

Английский – свободно

Французский – свободно

Итальянский – разговорный

Каталанский – разговорный

• Пользователь ПК (Microsoft Office, эл. почта, TRADOS, AutoCad и др.)

• Владение оргтехникой (АХО, ксерокс, сканер, факс и т.д.)

Личные характеристики: ответственность, исполнительность, пунктуальность, быстрая обучаемость.