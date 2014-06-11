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Ф.И.О: Постольный Богдан Олександрович

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3d в последнее время становится не столько модным, сколько необходимым во многих сферах жизни. Это касается и создания моделей и визуализации. Как мы сейчас обойдемся без трехмерной графики непонятно, поэтому мы предлагаем вам услуги по созданию 3d моделей, текстурированию и визуализации как отдельных объектов, так и всей картины в целом.

Для кого наши услуги – необходимость?

1. Для дизайнеров. Не важно, студия ли это или фрилансер, с мебельным направлением или декоратор, все дизайнеры нуждаются в красивой подаче своих идейных решений. К тому же, необходимо сильное портфолио, чтобы привлечь заказчика.

2. Для проектировщиков. Безусловно, голые планы не дадут всей той картины, что создавалась долгое время разработчиками. Все идеи и мысли должны иллюстрироваться красивыми изображениями, а еще лучше – презентабельными видео.

3. Для web-разработчиков. Объемные изображения смотрятся стильно и по-настоящему, чего всегда желают обладатели интернет-сайтов. Для онлайн-магазинов часто требуются «примочки» к различным праздникам: скидки, новые иконки и даже сами товары. Блогеры любят обновлять и пополнять свои сайты различными «плюшками». Для представительных страничек фирм требуются не менее представительные логотипы, которые также могут быть дополнены торжественной атрибутикой.

4. Для полиграфий, создателей 3d фигур, да и просто для обычного человека, у кого есть свои интересные идеи, и который хотел бы воплотить их в жизнь