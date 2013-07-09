Делаю дизайн интернет-магазинов и информационных сайтов.

Выгоды которые Вы получаете работая со мной:

1. Качественный дизайн, повышающий продажи вашего бизнеса.

Т.к. я работаю в нише интернет-магазинов и информационных сайтов, то знаю практически все о том какой должен быть дизайн, что бы повысить прибыль компании, повысить узнаваемость бренда.

2. Юридическая безопасность.

Я использую платную лицензионную графику для своих работ. По этому у вас просто не возникнет никаких юридических претензий со стороны авторов графики.

3. Все последующие работы для Вас обойдутся на 10% дешевле.

4. Бонусом я предлагаю разработку трех банеров для вашего сайта.

Как я работаю:

1. Только по предоплате 50% (предоплата нужна только при первом сотрудничестве).

2. Способы оплаты: webmoney, яндексденьги, кредитка, приват24.

Гарантии:

1. Если я не уложусь в назначенный мной срок, то возвращаю Вам предоплату и делаю дизайн бесплатно.

2. Если Вам не понравится результат, даже если потребуется доработка - я так же возвращу Вам предоплату.

Система скидок:

1. Заказывая 2 (два) дизайна сайтов, Вы получаете скидку 30%.

2. Заказывая дизайн повторно Вы получаете 10% скидки.

Контакты:

Skype: Sunleo78;

E-mail: Natali_Iolkina (собачка) meta.ua

телефон: +38 (067) 6827200