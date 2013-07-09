Выгоды которые Вы получаете работая со мной:
1. Качественный дизайн, повышающий продажи вашего бизнеса.
Т.к. я работаю в нише интернет-магазинов и информационных сайтов, то знаю практически все о том какой должен быть дизайн, что бы повысить прибыль компании, повысить узнаваемость бренда.
2. Юридическая безопасность.
Я использую платную лицензионную графику для своих работ. По этому у вас просто не возникнет никаких юридических претензий со стороны авторов графики.
3. Все последующие работы для Вас обойдутся на 10% дешевле.
4. Бонусом я предлагаю разработку трех банеров для вашего сайта.
Как я работаю:
1. Только по предоплате 50% (предоплата нужна только при первом сотрудничестве).
2. Способы оплаты: webmoney, яндексденьги, кредитка, приват24.
Гарантии:
1. Если я не уложусь в назначенный мной срок, то возвращаю Вам предоплату и делаю дизайн бесплатно.
2. Если Вам не понравится результат, даже если потребуется доработка - я так же возвращу Вам предоплату.
Система скидок:
1. Заказывая 2 (два) дизайна сайтов, Вы получаете скидку 30%.
2. Заказывая дизайн повторно Вы получаете 10% скидки.
Контакты:
Skype: Sunleo78;
E-mail: Natali_Iolkina (собачка) meta.ua
телефон: +38 (067) 6827200