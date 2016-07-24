Солоненко Александр

Контакты:

Телефон: +380984179378, +380995453430

Обо мне:

Обычный 16-летний парень, который через год наконец-то оканчивает скучнейшее обучение в школе, в которой очень мало времени уделяется техническим наукам. Все свободное время проводится довольно-таки банально: подготовка к экзаменам, изучение Web-технологий, прогулки с друзьями, чтение книг, просмотр фильмов и конечно же футбола. Частенько участвую во всевозможных школьных олимпиадах, в том числе и по программированию, пару раз занимал призовые места. В моей школе проходили бесплатные курсы по Паскалю и Web-разработке, которые дали мне хорошую базу по основам программирования, и с которых я и начал увлекаться самой Web-разработкой. Но больше знаний мне предоставили бесплатные онлайн курсы Гарвардского университета CS-50 и еще один хороший сервис FreeCodeCamp. Так же для развития регулярно посещаю Youtube, GitHub, HH

Навыки:

HTML5+CSS3+SASS

Bootstrap

Foudation

Javascript

JQuery

Joomla/Wordpress

Работа с графическими редакторами

Опыт:

Сайты разной сложности и с разным функционалом, игры на С и JS. Моё резюме в процессе создания, когда будет закончено, вы сможете увидеть все мои работы