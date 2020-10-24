SunnySunny220

Сделаю на совесть, недорого. Копирайтинг, нэйминг, аудит Вашего сайта. + Бесплатные консультации по контенту и маркетингу в виде бонуса моим клиентам.

﻿﻿Здравствуй, дорогой Заказчик! Написали статью, но конверсия не увеличилась? Нужно поднять продажи, но вы платите специалистам, а результата так и нет? Тогда Welcome ;)

﻿Мне 30 лет, зовут меня Александр, но для Вас можно просто Саша ) Ответственный в работе. Собираю портфолио, поэтому сейчас готов работать за небольшие деньги. Моё хобби - eMarketing, копирайтинг и производство качественного контента. На протяжении 2ух лет трачу не менее 7 часов в неделю на развитие и познание в этих направлениях, узнаю последние тренды, учусь исключительно у признанных Российских мастеров в сфере Digital.

﻿! ! ! ПОЛНОСТЬЮ ИНИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД. НИКАКИХ ШАБЛОНОВ !!!

﻿Напишу продающий текст, статью, придумаю оригинальное название для Вашего бренда или продукта по всем канонам современного Digital маркетинга. В виде бонуса* моим клиентам - бесплатная консультация в сфере маркетинга и контента. Возможно, аудит сайта, продающей группы или посадочной страницы (средний специалист берет около 1500р за данную услугу). Звонить с 9:00 утра до 22:00 по Мск.