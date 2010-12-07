Sunny_h

Елена Sunny_h

 
33 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Международное право, нефть и газ

    $100

    Курсовая работа на тему МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИДОБУВАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НАФТИ І ГАЗУ Материалы есть, но большинство на англ языке. Физически самостоятельно не успеваю все сделать. Жду ваших предложений. Условия готова обсудить, бюджет тоже. ИНТЕРЕСУЕТ 1 РАЗДЕЛ ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Реферат на укр. языке по экономике.

    Завдання: Написати самостійну роботу на одну із заданих тем. Тема работы: Кредитна діяльність та проекти Групи Світового Банку -- Завдання на самостійну роботу Вимоги до оформлення – стандартні як для курсових робіт (включно з шрифтом, інтервалами, відступом, переліком ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Международное право

    $50

    Курсовая работа на тему: Версальські договори 1919-1920х рр План: Вступ. Розд. 1 Міжнародне право на зламі епох. 1. Закінчення І світової і сепаратні мирні угоди з Німеччиною (Брестський і Бухарестський мирні договори). 2. Комп’єнське перемир’я і капітуляція Німеччини і її ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Международное право

    Предмет: Международное публичное право Работа: курсовая Тема: "Ефективність міжнародного права як регулятора міжнародних економічних відносин" План (приблизительно - нужны доработки) : 1. Державне регулювання міжнародної торгівлі (свобода конкуренції та вільної торгівлі) 2. Держрегулювання світової економіки за допомогою МП (розглянути модель ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Реферат на укр. языке

    Реферат на украинском языке по предмету Международная Информация на тему: "Науково-технологічний прогрес і загроза тероризму" Требования: 14-тый шрифт, отступ 1.5 10-15 страниц Главное - аналитика даной проблемы.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Международное право

    Предмет: Международное публичное право Работа : курсовая Тема: Практика ИКСИД и проблемы национализации План(приблизительно - нужны доработки): 1 раздел - проблема национализации в международном инвестиционном праве. 2 раздел - анализ некоторых решений в рамках ICSID. 3 раздел - значение решений ICSID ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Безядерные зоны (укр.)

    Тези доповідей обсягом до 6 сторінок (українською, російською або англійською мовою) по електронній пошті (шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля - 2 см, використана література оформлюється вкінці тексту під заголовком ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Тезисы докладов (укр.)

    Конвенционный механизм реализации экологических прав Спец органы защиты определенного вопроса Вимоги до тез доповідей: · Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Реферат на укр. языке

    Предмет: Природокористування Реферат на тему: "Біопаливний ажіотаж, продукти харчування з генетично модифікованими організмами - зразки раціонального природокористування?" Вимоги: 10-12 сторінок План, вступ, розділи, висновок, список літ-ри (у тексті повинні бути посилання)

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Зарубежная литература

    Работа тема: "ГРА В ІДЕНТИФІКАЦІЮ: НОМІНАЛІЗАЦІЯ ЯК ІНТЕРТЕКСТ ЗА ТВОРАМИ ПОЛа ОСТЕРа "Привиди" і " Скляне місто". Это подготовка к бакалаврской. Нужна теоретическая часть. Остальные условия обсудим позже.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Теория международных отношений

    Работа. Тема: Столкновение Центров как причина возможной 3 мировой войны и вот на основе этой темы 21 критерий Нужно выполнять работу на русском языке. Обьем : 10-12 стр. Короткий опис. Робота представляє структурно-цільовий аналіз міжнародних відносин за зрізом цільових блоків ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Мировая экономика (укр.)

    Реферат Тема: Еритрея у світовій економіці План 1. Загальна характеристика природно-ресурсового потенціалу країни. Галузева структура господарства. Структура валового внутрішнього продукту. 2. Темпи і фактори економічного розвитку. Проблеми забезпечення стійкого економічного розвитку у зв’язку із впливом світової фінансової кризи. 3. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Мировая экономика

    Реферат Тема: Аргентина у світовій економіці План 1. Загальна характеристика природно-ресурсового потенціалу країни. Галузева структура господарства. Структура валового внутрішнього продукту. 2. Темпи і фактори економічного розвитку. Проблеми забезпечення стійкого економічного розвитку у зв’язку із впливом світової фінансової ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Международные экономические отношения (укр.)

    $20

    Краiна : Велика Британiя Sunny_h  |  сегодня в 09:53 Вот требования к работе Максимальна кількість балів за самостійну роботу - 20. Вимоги до оформлення – стандартні як для курсових робіт (включно з шрифтом, інтервалами, відступами, переліком використаних джерел, поділом ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Ognik
Олег 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Международное право
Благодарю за интересный проект и оперативную оплату. Рекомендую к сотрудничеству. С уважением, Олег
Спасибо огромное! Во время праздников, в последний момент и в краткие сроки очень помог! Отлично и качественно!
Ответный отзыв
Ognik
Олег 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Международное право
Благодарю за интересный проект и оперативную оплату. Рекомендую к сотрудничеству. С уважением, Олег
Огромное спасибо за работу!!! Все четко, ясно, а главное - отличный и качественный результатЁ
Ответный отзыв
Ognik
Олег 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$18
10 баллов
9 лет назад
Реферат на укр. языке
Благодарю за интересный проект и оперативную оплату. Рекомендую к сотрудничеству. С уважением, Олег
Качественно и быстро. Соблюдены все требования. Сотрудничаем далее! Советую этого исполнителя!
Ответный отзыв
Ognik
Олег 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Международное право
Четкая постановка задачи - мгновенная оплата. Рекомендую Елену как конкретного и порядочного заказчика. С уважением, Олег.
Огромное спасибо за выполненую работу! Вы- отличный исполнитель! Все предложения и просьбы были учтены и на высшем уровне исплонены! Всем советую такого исполнителя! Главное: быстро и качественно!!!!
Ответный отзыв
Igor_Taran
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$65
10 баллов
12 лет назад
Задача по деталям машин
Благодарю за сотрудничество, четкая постановка задачи, своевременная оплата, рекомендую.
Спасибо Огромное! Отличное выполнение поставленой задачи! Сотрудничаем не первый раз, и ,несомненно, будем сотрудничать далее. !
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