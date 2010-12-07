Курсовая работа на тему: Версальські договори 1919-1920х рр План: Вступ. Розд. 1 Міжнародне право на зламі епох. 1. Закінчення І світової і сепаратні мирні угоди з Німеччиною (Брестський і Бухарестський мирні договори). 2. Комп’єнське перемир’я і капітуляція Німеччини і її ...