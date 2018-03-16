Sunshine888

Универсальный работник.

Более 9 лет работы с использованием английского и немецкого языков в международных компаниях в административной, финансовой, кадровой (учет, компенсации и льготы, адаптация и обучение персонала, миграционный учет) сферах, а также успешный опыт в поддержке продаж, расчете механик для программ лояльности, администрировании и заключении договоров.

1) Заполнение бланков, составление писем.

2) Работа с базами данных, реестрами в эксель.

3) Документооборот (кадровые, бухгалтерские, учредительные документы, по миграционному учету).

4) Расчет больничных и отпусков. Электронное заполнение больничных листов. Другие расчеты по Вашим примерам.

5) Преобразование электронных документов (Power Point, Word, Excel в PDF и наоборот).

6) Проверка, заполнение и форматирование договоров или иных документов/ Составление Доп. Соглашений /Приложений к Договору/ доверенностей.

7) Перевод и составление билингвальной формы документов.

8) Перевод презентаций (английский/ немецкий

9) Составление презентаций (английский/ немецкий/ русский)

А также:

1) Составление Декларации для ИП на УСН.

2) Составление платежных поручений для уплаты страховых взносов в ПФР и ФОМС.

3) Расчет налога УСН и подготовка платежки для уплаты налога в ИФНС.

Буду рада сотрудничеству.