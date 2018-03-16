Sunshine888

Более 9 лет работы с использованием английского и немецкого языков в международных компаниях в административной, финансовой, кадровой (учет, компенсации и льготы, адаптация и обучение персонала, миграционный учет) сферах, а также успешный опыт в поддержке продаж, расчете механик для программ лояльности, администрировании и заключении договоров.
1) Заполнение бланков, составление писем.
2) Работа с базами данных, реестрами в эксель.
3) Документооборот (кадровые, бухгалтерские, учредительные документы, по миграционному учету).
4) Расчет больничных и отпусков. Электронное заполнение больничных листов. Другие расчеты по Вашим примерам.
5) Преобразование электронных документов (Power Point, Word, Excel в PDF и наоборот).
6) Проверка, заполнение и форматирование договоров или иных документов/ Составление Доп. Соглашений /Приложений к Договору/ доверенностей.
7) Перевод и составление билингвальной формы документов.
8) Перевод презентаций (английский/ немецкий
9) Составление презентаций (английский/ немецкий/ русский)
А также:
1) Составление Декларации для ИП на УСН.
2) Составление платежных поручений для уплаты страховых взносов в ПФР и ФОМС.
3) Расчет налога УСН и подготовка платежки для уплаты налога в ИФНС.
Буду рада сотрудничеству.