Доброго дня! Выполняю задачи по видеомонтажу, работаю со звуком, цветом, фотографирую и занимаюсь обработкой фото.
Смонтирую ваши выпускные, свадьбы, ролики для Instagram, Facebook, Vk ит.д.
Работаю в программах Adobe: Premiere Pro, Photoshop, Lightroom.
Примеры работ:
https://vk.com/video?z=video70341654_456239432%2Fpl_cat_updates
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bN8lVBN9YEw
https://vk.com/videos70341654?z=video70341654_456239242%2Fpl_70341654_-2
https://www.youtube.com/watch?v=8QNBTfNeD-s
https://youtube.com/watch?v=Ukhmc99LQaI
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