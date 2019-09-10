Sunsoleil

София Sunsoleil

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Доброго дня! Выполняю задачи по видеомонтажу, работаю со звуком, цветом, фотографирую и занимаюсь обработкой фото.

Смонтирую ваши выпускные, свадьбы, ролики для Instagram, Facebook, Vk ит.д.

Работаю в программах Adobe: Premiere Pro, Photoshop, Lightroom.

Примеры работ:

https://vk.com/video?z=video70341654_456239432%2Fpl_cat_updates

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bN8lVBN9YEw

https://vk.com/videos70341654?z=video70341654_456239242%2Fpl_70341654_-2

https://www.youtube.com/watch?v=8QNBTfNeD-s

https://youtube.com/watch?v=Ukhmc99LQaI

Страница с фотоработами