Опыт работы:
2013—настоящее время: фриланс, студия интернет-маркетинга "Rezunov studio"
Знание пакетов программ Photoshop, Illustrator, Corel Draw, Flash — средний уровень
Знание принципов юзабилити и психологии восприятия — высокий уровень
Знание художественных принципов — средний уровень
Знание HTML и CSS — высокий уровень
Знание систем управления сайтами (F-CMS, Joomla, Wordpress, Typo3) — высокий уровень
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Студия дизайна. Продажа модульных картин141 просмотр
- Лендинг по продажам и установке окон160 просмотров