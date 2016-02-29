Sunway

Евгений Шкут Sunway

 
30 летБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Опыт работы:

2013—настоящее время: фриланс, студия интернет-маркетинга "Rezunov studio"

Знание пакетов программ Photoshop, Illustrator, Corel Draw, Flash — средний уровень

Знание принципов юзабилити и психологии восприятия — высокий уровень

Знание художественных принципов — средний уровень

Знание HTML и CSS — высокий уровень

Знание систем управления сайтами (F-CMS, Joomla, Wordpress, Typo3) — высокий уровень

WordPressHTMLCSSJoomlaFlashIllustratorPhotoshop