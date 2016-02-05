Sunweb1

Владимир Суслов Sunweb1

 
39 летРоссия/Тюмень
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

http://sunweb.pro/upload/iblock/44a/frame.pdf

Отзывы заказчиков
gvendilone
Светлана 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
2 отзыва
$10
10 баллов
8 лет назад
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Заказ был выполнен хорошо, Владимир все время был на связи, объяснял, что делает и что происходит. Больше всего порадовало то, что несмотря на непредвиденные трудности (проблема оказалась масштабней), он не сбежал, не стал требовать пересмотра условий. Грамотный специалист, приятный в общении человек. Рекомендую!
Задача была не очень простая. Со Светланой работать понравилось - отнеслась с пониманием к увеличению объема работы =сроков. Всегда была на связи и давала комментарии, нужные для работы. ООООчень приятно было работать. Советую.
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