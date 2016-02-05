Заказ был выполнен хорошо, Владимир все время был на связи, объяснял, что делает и что происходит. Больше всего порадовало то, что несмотря на непредвиденные трудности (проблема оказалась масштабней), он не сбежал, не стал требовать пересмотра условий. Грамотный специалист, приятный в общении человек. Рекомендую!