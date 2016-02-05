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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Заказ был выполнен хорошо, Владимир все время был на связи, объяснял, что делает и что происходит. Больше всего порадовало то, что несмотря на непредвиденные трудности (проблема оказалась масштабней), он не сбежал, не стал требовать пересмотра условий. Грамотный специалист, приятный в общении человек. Рекомендую!
Ответный отзыв
Задача была не очень простая. Со Светланой работать понравилось - отнеслась с пониманием к увеличению объема работы =сроков. Всегда была на связи и давала комментарии, нужные для работы. ООООчень приятно было работать. Советую.