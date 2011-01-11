Разработка и поддержание фирменного стиля.
Изготовление макетов для:
- полиграфии (листовок, буклетов, брошюр, каталогов до 32 полос, календарей, наклеек, визиток, макетов в СМИ);
- мобильных выставочных стендов, баннеров
- сувенирной продукции,.
- Pos-материалов (информационные стойки различного типа и размера)
Сопровождение макета на этапе предпечатной подготовки и производства, контроль и коррекция цветопробы.
Предпечатная подготовка с учетом местных технологических особенностей типографии.
Цветовая коррекция и ретуширование фотографий.
Подготовка презентационных материалов к выставкам.
Создание небольших сайтов, наполнение и редактирование корпоративных сайтов
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Верстка полиграфии
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Дизайн сайтов
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от $30
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Иллюстрации и Рисунки
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Логотипы и Знаки
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Наружная реклама
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Обработка фотографий
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от $5
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Фирменный стиль
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от $20
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