Разработка и поддержание фирменного стиля.

Изготовление макетов для:

- полиграфии (листовок, буклетов, брошюр, каталогов до 32 полос, календарей, наклеек, визиток, макетов в СМИ);

- мобильных выставочных стендов, баннеров

- сувенирной продукции,.

- Pos-материалов (информационные стойки различного типа и размера)

Сопровождение макета на этапе предпечатной подготовки и производства, контроль и коррекция цветопробы.

Предпечатная подготовка с учетом местных технологических особенностей типографии.

Цветовая коррекция и ретуширование фотографий.

Подготовка презентационных материалов к выставкам.

Создание небольших сайтов, наполнение и редактирование корпоративных сайтов